AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, Bakan Kurum'u ziyaret etti - Haberler

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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, Bakan Kurum'u ziyaret etti

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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AK Parti Tekirdağ Milletvekili Yel, Bakan Kurum'u ziyaret etti

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Yel'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, ziyarette Yel, Tekirdağ'ın ihtiyaçlarını Kurum'a iletti.

Ziyarette Tekirdağ ve ilçelerdeRoman vatandaşların yoğun yaşadığı mahallere yönelik TOKİ kanalıyla sosyal konut ihtiyaçlarını karşılamak üzere arsa tahsis taleplerinin görüşüldüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Çorlu İlçesi Kazımiye Mahallesindeki 206 ada 33 Parselin Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odasına satışı ile bakanlıkça başlatılan işlemlerin sonuçlandırılması, Malkara ilçesi Yenimahalle Hayrabolu Caddesi mevkiinde bulunan eski Kargir Devlet Hastanesi ve arsasının (Eski hastanenin yıkıldığı yer) Tapu ve Kadastro, İlçe Tarım ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü emrine tahsisinin yapılması, Çorlu, Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerimizde Millet Bahçelerinin halkımızın hizmetine sunulması. Çorlu Nusratiye Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait arsanın okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsisinin yapılması konuları görüşüldü."

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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