AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı basın mensuplarıyla bir araya geldi
AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, basın mensuplarıyla düzenlenen toplantıda, gazetecilerin haber alma özgürlüğündeki katkıları hakkında konuştu ve teşekkür etti.

Ak Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Nusret Mandacı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıya AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Mandacı ve teşkilat üyeleri katıldı.

Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Mandacı, burada yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Mandacı, basın mensuplarının, vatandaşların haber alma özgürlüğünün büyümesinde büyük emeği ve katkısı olduğunu ifade ederek "Demokratik ortamımızın büyümesinde, gelişmesinde çok değerli, çok önemli katkılarınız var. Basın mensupları, vatandaşlarımızın bilgilendirme özgürlüğünün büyümesini sağlıyor. Her programda birbirimizin kahrını çekiyoruz Hep yanımızda oluyorsunuz. Bu yüzden tekrardan emekleriniz için teşekkür ederim." dedi.

