AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendiklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz" dedi.