Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Güncelleme:
+5 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni bir eğitim-öğretim yılına adım atmanın heyecanını kıymetli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle paylaşıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek evlatlarımıza zihin açıklığı ve başarılar, fedakarca çalışan öğretmenlerimize kolaylıklar diliyoruz. Yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Manchester derbisinde skandal hata! Hakem Kurulu özür diledi

Şaka değil gerçek! Bu gol için sadece özür dilediler
İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı

İstanbul'da bir daire parasına koskoca köyü satın aldı
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

Emine Erdoğan'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Adana'da limon hasadı başladı: Dalında 5 TL olan limon markette 100 TL

Dalında 5 TL, markette 100 TL! Aradaki fark dudak uçuklattı
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde