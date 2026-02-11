Haberler

Ak Parti Sözcüsü Çelik:  Chp Grubunun Bakanlarımızın Yemin Etmesini Engellemeye Çalışması, Demokrasimize Saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının yemin törenini engellemeye çalışmasını demokrasimize saldırı olarak nitelendirerek sert eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün TBMM'de Adalet ve İçişleri bakanlarının yemin töreninde yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis'te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis'e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz. Demokratik ilkeleri ve Meclis'in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir. CHP'nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir. CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

