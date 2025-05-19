AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in söylemlerine tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'in söylemlerine tepki Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün." dediğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananların Avrupa faşistleri olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
Trump'la görüşen Putin'den 'ateşkes' mesajı

Trump'la görüşen Putin "Ateşkes mümkün" dedi! Bir şartı var
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

Maç sonunda özür dilemişti! Burak Yılmaz'dan krizi büyütecek cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel, Ali Koç'un seçim kararını eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı

Ali Koç'u eleştirerek bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor

Süper Lig'in 4 şanssız ismi! Gittikleri takım küme düşüyor
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
'Melodili Yol' uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak

"Melodili Yol" uygulaması başladı! Sürücüler bu besteyi dinleyecek
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.