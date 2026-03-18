Çanakkale Zaferi'nin 111. Yılı Kutlandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı.

Çelik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünya tarihine mührümüzü bir kere daha vurduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Buradayız ve ebedi vatanımızda dimdik ayaktayız dediğimiz gündür bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bir hilal uğruna canlarını feda ederek Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz."