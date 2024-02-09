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AK Parti Belediye Başkan Adayı Engin Uğur Hamidi, Savur'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

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Savur ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, onlara kolaylıklar diledi. Hamidi, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu vurgulayarak, seçimi kazanacaklarına söz verdi.

Savur ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Engin Uğur Hamidi, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Hamidi, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, onlara kolaylıklar diledi.

Daha sonra AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, Kadın Kolları Başkanı Hamide Doğan ve Gençlik Kolları Başkanı Sinan Sadebal ile birlikte AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçen Hamidi, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyledi.

Hamidi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi burası hepimizin partisidir. Burası bize aittir, yuvamızdır. Savur'da hepinizle beraber seçimi kazanacağız. Size bunun sözünü veriyorum. Her zaman emrinizde olacağız." dedi.

Özel de seçimi vatandaşların desteğiyle kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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