AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman Belediye Başkanı Refaettin Karaca'yı ziyaret etti

AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman, Belediye Başkanı Refaettin Karaca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karaca, ziyaretlerinden dolayı Yaman ve yönetimine teşekkür ederek, "İlçemizi daha da ileriye taşımak için tüm kesimlerle iş birliği yapmaya hazırız. Gelin el ele verelim, bu güzel ilçemizi hak ettiği yerlere birlikte taşıyalım." dedi.

Yaman da seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğuna işaret ederek, "31 Mart'ta milletimiz sandığa giderek bir tercih yaptı. Bizler de bu tercihe saygı duymak zorundayız. Bizim için seçimler 31 Mart'ta bitmiştir. Bundan sonra Salıpazarı için yapılacak her hayırlı hizmete katkı sunmak, yanlışa da 'dur' demek görevimizdir. Size ve ekibinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.