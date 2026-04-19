AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den açıklama

Ak Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Tever, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan üzücü olaylar üzerinden Bakan Tekin'e yönelik eleştirilerin, "asılsız iddialar ve sosyal medya operasyonlarıyla maksatlı karalama kampanyasına dönüştürüldüğünü" belirtti.

Ak Parti iktidarlarında gençler için sayısız projenin hayata geçirildiğini, bu çalışmaların yalnızca fiziki yatırımlarla sınırlı kalmadığını, gençlerin eğitimine, sosyal gelişimine, manevi dünyasına ve ahlaki değerlerinin güçlendirilmesine yöneldiğini anlatan Tever, güçlü Türkiye idealinin, donanımlı ve değerlerine bağlı gençlikle mümkün olacağını kaydetti.

Tever, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü Türkiye hedeflerine odaklandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kirli ve karanlık anlayışların şunu iyi bilmesi gerekir ki linç kültürüyle, sosyal medya operasyonlarıyla ve asılsız iddialarla ne bizleri ne de Sayın Bakanımız Tekin'i yolumuzdan döndürmeleri mümkün değildir.

Bu anlayışın derdi ne eğitimdir ne de evlatlarımızdır. Asıl meseleleri, maneviyatla büyüyen bir neslin önünü kesmeye çalışmaktır. Gençlerimiz üzerinde sinsi hesaplar yapan bu karanlık zihniyet bilmelidir ki bu ülkenin evlatları hiçbir karanlık emele alet edilemeyecek kadar asil ve şuurludur. Milli ve manevi değerlerimizi hedef alan, eğitim camiamızın huzurunu bozmayı amaçlayan ve provokasyonlardan beslenen hiçbir anlayışa geçit verilmeyecektir."

Eleştirilerin sonuçsuz kalacağını belirten Tever, "Yaşanan acıları fırsata çevirmeye çalışan bu karanlık anlayışın, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e ve eğitim camiamıza yönelik yürüttüğü yıpratma ve linç girişimleri asla hedefine ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, bu toprakların ruhunu taşıyan, ecdadının izinden yürüyen ve inancını kalbinde muhafaza eden bir gençlik için gece gündüz çalışan Sayın Bakanımızın yanında olmuş, evlatlarının hem ilimle hem irfanla yetişmesini isteyenlerin daima destekçisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.