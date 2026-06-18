AK Parti Nizip İlçe Başkanlığına atanan Altunses göreve başladı

AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı görevine atanan Fatih Altunses, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı binası önünde düzenlenen programda teşkilat mensupları ve partililer tarafından karşılanan Altunses, gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Nizip'e hizmet etmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını belirten Altunses, vatandaşların beklentilerini karşılayacak projeleri hayata geçirmek ve teşkilatı daha da güçlendirmek için gayret göstereceklerini ifade etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.