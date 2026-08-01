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AK Parti'nin üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı Kocaeli'de sürüyor

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- Kamp kapsamında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle buluştu

Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'de düzenlenen üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı kapsamında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş gençlerle bir araya geldi.

Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen programa, 18-30 yaşlarındaki yaklaşık 500 genç katıldı.

Gençlerin insan hakları alanındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, katılımcılar arasında fikir alışverişi ve etkileşimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen kampta insan hakları, hukuk, siyaset ve güncel gelişmelere ilişkin eğitim ve söyleşi programlarının yanı sıra sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler yapılıyor.

Program kapsamında gençlerle buluşan Erdoğan, Yalçın ve İbiş, gündeme ilişkin ve gençlerle ilgili konularda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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