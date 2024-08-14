Kırklareli'nde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi
Kırklareli'nde AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında bir program düzenlendi. Programa İl Başkan Yardımcısı Dilek Köse, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç ve partililer katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongre Merkezi'ndeki konuşması televizyondan takip edildi.
Kırklareli'nde Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Ak Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa İl Başkan Yardımcısı Dilek Köse, Merkez İlçe Başkanı Bahadır Kovankaya, Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Seda Güvenç ile partililer katıldı.
Programda partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki konuşmasını televizyondan takip etti.