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AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Müftülüğe Ziyaret

AK Parti Milletvekili Nasıroğlu'ndan Müftülüğe Ziyaret
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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla Batman İl Müftülüğü'nü ziyaret etti. Nasıroğlu, din görevlilerinin toplumda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman İl Müftülüğü'ne ziyarette bulundu.

Milletvekili Nasıroğlu, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle İl Müftüsü Ahmet Durmuş'u ve çalışanlarını ziyaret etti.

Nasıroğlu, din görevlilerinin dini konularda halkın aydınlatılması, dinin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına önemli görevler yürüttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel

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