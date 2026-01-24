Haberler

AK Parti Malatya İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı düzenledi

AK Parti Malatya İl Başkanlığı değerlendirme toplantısı düzenledi
Güncelleme:
AK Parti Malatya İl Başkanlığı, 2025 yılı hedefleri ve üye sayısındaki artışı değerlendirerek, deprem sonrası yapılan çalışmaları gündeme getirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca "İl Teşkilatı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı" tertiplendi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Ali Bakan, milletvkilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleriyle hep sahada oldukarını söyledi.

Çalışmaları neticesinde partilerine 10 bin 80 yeni üye kazandırdıklarını, parti teşkilatı olarak üye sayılarını 141 bin 185'e çıkardıklarına işaret eden Bakan, "2025 yılında teşkilatlar olarak 4 bin 354 programı ifa ettik, bu programlarda 13 bin 64 teşkilat mensubu görev aldı. Bu çalışmalarda yaklaşık 300 bin vatandaşımızla birebir temas kurduk." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kentin büyük zarar gördüğünü hatırlatan Bakan, "TOKİ konutlarıyla kura çekimleriyle Malatya anka kuşu gibi yeniden küllerinden doğar hale geldi." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de selamlama konuşması yaptı.

Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, partililer ile basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
