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AK Parti'li Ertuğrul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a teşekkür

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AK Parti'li Ertuğrul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan'a teşekkür

AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Kızılcasögüt ile Seraserli mahalleleri arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, Kızılcasögüt ile Seraserli mahalleleri arasındaki yol yapım çalışmalarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti.

Çalışmaların tamamlandığı mahallelere giden Ertuğrul, AA muhabirine Zolan ile halkın isteklerini yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Irgıllı başta olmak üzere 3 mahallenin kullandığı Sundurlu yolumuzu yaptı. Bu yıl ise Kızılcasöğüt-Seraserli arasındaki yolu yaparak Çivril halkının hizmetine sundu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Umahan Öz - Güncel

Osman Zolan AK Parti Hisarcık Çivril Güncel Haberler

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