Ömer Çelik: Türk Mutfağı Haftası 'Bir Sofrada Miras' Temasıyla Beşinci Kez Başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl beşincisinin 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kutlandığını duyurdu. Çelik, Türk mutfağının yüzlerce yıllık bir kültürel mirası taşıdığını ve bu haftanın gelenekleri hatırlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl beşincisi 'Bir Sofrada Miras' temasıyla hayata geçiyor. Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken, sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, Türk Mutfağı haftasına ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çelik, "Kültürümüz tarih içindeki yürüyüşümüzün ve bugündeki varoluşumuzun umdelerini barındırır. Kültürümüzün en önemli taşıyıcılarından biri Türk mutfağıdır. Türk Mutfağı Haftası 2022 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ilan edildi. Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl beşincisi 'Bir Sofrada Miras' temasıyla hayata geçiyor. Türk mutfağı eşsiz yemek kültürümüzü ifade ederken, sadece yemekleri tanımlamıyor, yüzlerce yıllık bir mirası anlatıyor ve taşıyor. Bu hafta kültürümüzün dünden bugüne geleneklerini ve söylediklerini, bundan sonraki günlere akacak sözlerini ve işaretlerini daha yoğun hatırlayacağımız ve düşüneceğimiz bir hafta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
