AK Parti heyetinden 5 Nisan Avukatlar Günü ziyaretleri

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla ilçedeki avukatları ziyaret ederek hukukçularla mesleki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu. Evran, avukatların hukukun üstünlüğü ve demokrasi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Ak Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran ve beraberindeki heyet, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan avukatları bürolarında ziyaret etti.

Hukukun üstünlüğü ve savunma hakkının önemine dikkat çekilen ziyaretlerde, İlçe Başkanı Evran ve teşkilat mensupları, hukukçularla bir araya gelerek mesleki konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretler sırasında açıklamalarda bulunan Ahmet Evran, avukatların demokratik sistemin ve hukuk devletinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Avukatlık mesleğinin onurlu bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Evran, şunları kaydetti:

"Avukatlar, cumhuriyetimizin kazanımlarının korunmasının, hak ve özgürlüklerin savunulmasının, demokratik hukuk devletinin güvencesidir. Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar olmadan adil bir yargılamadan söz edilemez. Temel hakların korunması ve hak arama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, ancak avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. Bu vesileyle tüm hukukçularımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum."

Ziyaret edilen avukatlar, bu anlamlı günde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teşekkür etti. Program, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin
