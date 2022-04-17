AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Sarayönü'nde ziyaretlerde bulundu

SARAYÖNÜ, KONYA (AA) - Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Sarayönü'nde temaslarda bulundu.

Milletvekili Etyemez, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, İl Yönetim Kurulu Üyesi Salih Koyuncu, AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Gamze Karacan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Türk Dayar ile Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak'ı ziyaret ederek, projeler hakkında bilgi aldı.

Heyet daha sonra Çeşmelisebil, Gözlü ve Yenicekaya mahallelerini ziyaret etti.

Etyemez, Gözlü Tarım İşletmesi Müdürü Yüksel Akçay'dan işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Daha sonra mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Etyemez, vatandaşların huzuru ve refahı için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs salgını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ekonomide yaşanan gelişmelere değinen Halil Etyemez, "Koronavirüs nedeniyle yaşanan salgın, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş tüm ülkelerin ekonomisini olumsuz yönde etkiledi. Salgın ve savaşın neden olduğu kurdaki yükseliş, enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki aşırı artış ülkemizi de etkiledi. Ekonomik sıkıntılardan vatandaşlarımızın en az şekilde etkilenmesi için gerekli her türlü adımı atıyoruz. Elektrikte ve doğal gazda sübvansiyonlarla vatandaşımızı korumayı sürdürüyoruz. Temel gıda maddeleri ve birçok üründe KDV oranını yüzde 1'e indirdik. Meskenlerde, tarımsal sulamada, ticarethanelerde kullanılan elektriğin KDV'sini düşürdük. Bundan sonra da gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Stokçuluk ile de mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Milletimizle birlikte bu sıkıntılı günlerin de üstesinden geleceğiz." dedi.

Milletvekili Halil Etyemez, muhtarlarla yaptığı toplantının ardından gençlerle buluştu.