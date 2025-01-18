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AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Kongresi Gerçekleştirildi
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AK Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi, partililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak, kadınların siyasi hayattaki yerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Fatma Yılmaz, Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

Ak Parti Kırşehir 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi gerçekleştirildi.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede, kentte gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumu yapıldı.

Kongrede konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak, partisinin tüm kademelerinin kendisini her seferinde yenilediğini, kadınların siyasi hayattaki yerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kadınların siyasi partilerdeki görevlerinin yanı sıra, ülkenin geleceğinin inşasında büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Tabak, yönetimde ve teşkilatlarda görev alan ve alacaklara teşekkür etti.

Kongrede, Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanlığına Fatma Yılmaz seçildi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Yılmaz, sahada yoğun bir çalışma yapacaklarını, hizmet çıtasını yukarı taşımaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ak Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal'ın da konuşma yaptığı kongreye, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, ilçe ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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