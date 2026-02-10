Haberler

AK Parti Kırcasalih Belde Başkanlığı binası törenle açıldı

Güncelleme:
AK Parti Kırcasalih Belde Başkanlığı binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan AK Parti MKYK Üyesi Haydar Ali Yıldız ve Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni binanın vatandaşla temasın sağlanacağı bir merkez olacağını vurguladılar.

AK Parti Kırcasalih Belde Başkanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Haydar Ali Yıldız ise törende, teşkilatlarının milletle iç içe olduğunu vurgulayarak, yeni hizmet binasının bu anlayışla faaliyet göstereceğini ifade etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da parti binalarının vatandaşla birebir temasın sağlandığı yerler olduğunu belirterek, belde başkanlığı binasının Kırcasalih'e hizmet edecek bir merkez olacağını söyledi.

Kırcasalih Belediye Başkanı Samet Ertaş ise yağmurlu havaya rağmen açılışa katılanlara teşekkür ederek, yeni belde başkanlığı binasının Kırcasalih'e hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri ve katılımcılar daha sonra belde başkanlığı binasını gezdi.

Açılışa belde ve ilçe teşkilatı yöneticileri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
