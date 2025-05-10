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AK Parti Keban İlçe Başkanlığı'nda İstişare Toplantısı

AK Parti Keban İlçe Başkanlığı'nda İstişare Toplantısı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve ilçe başkanı katıldı. Demirkaya, partinin halkla bütünleştiğini vurguladı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

AK Parti Keban İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti Elazığ İl Koordinatörü Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Demirkaya, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana halkın yanında olduğunu söyledi.

Demirkaya, AK Parti'nin halk ile bütünleşmiş ve vatandaştan kopmamış bir parti olduğunu kaydetti.

İl Başkanı Yıldırım da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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