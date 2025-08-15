AK Parti Kastamonu İl Başkanı Sevgilioğlu, AK Parti'ye katılan Yanık ile ilgili açıklama yaptı

Ak Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Bozkurt ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Muammer Yanık'ın Ak Parti'ye katılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sevgilioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Yanık'ı yeniden aralarında görmekten onur duyduklarını söyledi.

Bozkurt'un bayrağını daha yukarı taşıyacaklarını ifade eden Sevgilioğlu, "Bozkurt'ta 2019'da AK Partimizden, 2024'te bağımsız olarak seçilen Belediye Başkanı Muammer Yanık, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle yeniden AK Partimize katıldı." dedi.

Sevgilioğlu, Bozkurt ilçesinde 2021 yılında yaşanan sel felaketini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet ve millet olarak yaraların hızlı bir şekilde sarıldığını belirtti.

Muammer Yanık'tan övgüyle bahseden Sevgilioğlu, şunları kaydetti:

"Bozkurt Belediye Başkanımız Muammer Yanık, gerek 2019'da AK Parti ile gerekse 2024 bağımsız olarak yürüttüğü belediye başkanlığı zamanlarında çizgisinden hiçbir zaman sapmadı. Şimdi Bozkurt'umuzun daha güzel, daha refah bir ilçe olması için yeniden AK Parti belediyeciliğiyle hizmete devam edecek. Kendisine çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum."