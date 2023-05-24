AK Parti Karabük Teşkilatı muhtarlarla buluştu

AK Parti Karabük İl Teşkilatı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu çalışmaları kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri, merkez ilçe ve Eskipazar'ın köy ve mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Salt ve milletvekilleri, gündeme ilişkin konuların ele alındığı buluşmada Cumhurbaşkanı seçiminin önemine vurgu yaptı.