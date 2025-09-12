AK Parti Karabük milletvekilleri köy ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde köy ziyaretleri yaptı.

Gökbel, Yirmibeşoğlu, Şenköy, Abdullahoğlu, Keyfallar, Satuk ve Esenköy köylerine giden Şahin, yapılan çalışmaları değerlendirdi, yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların önerilerini dinleyen Şahin, "Bizim tuttuğumuz yol, seçimden seçime faaliyet yürütmek ya da sadece sandık zamanı milletimizin karşısına çıkmak değil. Biz böyle bir anlayışa sahip değiliz. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da böyle gördük. Her daim hemşehrilerimizin arasında olmak, onların yanında durmak bizim yolumuz, bizim siyasi meşrebimizdir." ifadelerini kullandı.

Yamaç, Kaleköy, Kayaarkası, Kayadibi, Yeniköy, Örenköy, Yeşilköy ve Ibrıcak köylerini ziyaret eden Keskinkılıç da vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarını anlattı.

Her köyde köylülerin görüşlerini, taleplerini ve önerilerini dinleyerek samimi sohbetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Keskinkılıç, "Ziyaret ettiğimiz köylerde gördüğümüz birlik, beraberlik ve dayanışma bizlere güç ve moral verdi. Bizleri gönülden misafir eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." açıklamasında bulundu.