Haberler

AK Parti Karabük milletvekilleri köy ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Karabük milletvekilleri köy ziyaretlerini sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde köy ziyaretleri yaptı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice ilçesinde köy ziyaretleri yaptı.

Gökbel, Yirmibeşoğlu, Şenköy, Abdullahoğlu, Keyfallar, Satuk ve Esenköy köylerine giden Şahin, yapılan çalışmaları değerlendirdi, yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların önerilerini dinleyen Şahin, "Bizim tuttuğumuz yol, seçimden seçime faaliyet yürütmek ya da sadece sandık zamanı milletimizin karşısına çıkmak değil. Biz böyle bir anlayışa sahip değiliz. Büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da böyle gördük. Her daim hemşehrilerimizin arasında olmak, onların yanında durmak bizim yolumuz, bizim siyasi meşrebimizdir." ifadelerini kullandı.

Yamaç, Kaleköy, Kayaarkası, Kayadibi, Yeniköy, Örenköy, Yeşilköy ve Ibrıcak köylerini ziyaret eden Keskinkılıç da vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalarını anlattı.

Her köyde köylülerin görüşlerini, taleplerini ve önerilerini dinleyerek samimi sohbetler gerçekleştirdiklerini kaydeden Keskinkılıç, "Ziyaret ettiğimiz köylerde gördüğümüz birlik, beraberlik ve dayanışma bizlere güç ve moral verdi. Bizleri gönülden misafir eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, her daim yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu

Yıllardır süren savaş bitmiyor! Barış müzakereleri durduruldu
İsrailli emekli albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir

Türkiye'ye küstah tehdit: İstanbul veya Ankara hedef olabilir
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...

Başkanının yeğeni itiraf etti, belediye deposundan servet çıktı
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı

Mourinho'ya büyük şok! Federasyon soruşturma başlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.