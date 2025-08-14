AK Parti 24 Yaşında Kutlama Mesajı

Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, "artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıkan AK Parti'nin bugün 24. yaşını kutladığını bildirdi.

14 Ağustos 2001'de milletin umudu olarak doğan AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milli iradenin gücüyle birleşerek Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini ifade eden Şahin, "24 yıldır demokrasiyle kalkınmayı, adaletle refahı, istikrarla güçlü Türkiye'yi inşa eden, 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla yoluna devam eden bu kutlu davanın bir neferi olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne yalnızca bir siyasi hareket değil, milletin umudu, mazlumların sesi ve milli iradenin en güçlü temsilcisi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin öncüsü olarak ülkemizi büyütmüş, Türkiye'yi dünya sahnesinde söz sahibi bir aktör haline getirmiştir. Bugün 24. yılında ilk günkü aşk, inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyor, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmenin onurunu yaşıyoruz. Türkiye'yi yarınlara güvenle taşıyan liderliğinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu davaya gönül ve alın teriyle emek veren tüm dava arkadaşlarımıza, milletimize hizmet yolunda fedakarca çalışan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Nice yıllara…"