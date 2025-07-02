AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'den CHP'ye Tepki

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Özdemir, sosyal medya hesabından, Özel'in İstanbul Saraçhane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletin iradesine 'cunta' diyenlerin derdi demokrasi değil, koltuklarını kaybetme korkusudur. CHP'nin düzenlediği miting, sözde bir 'adalet' arayışına değil, açık bir provokasyon girişimine sahne olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan ahlak ve hukuk dışı ifadeler, sadece o makama değil, milletimizin iradesine yapılmış bir saldırıdır. Biz AK Parti teşkilatları olarak, aziz milletimizin kutuplaştırılmasına ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sistematik iftiralara karşı her zaman dik duracağız."