AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayınladı. Özdemir, Ortaylı'nın kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtti.
Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.
Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketimizin en önemli tarihçilerinden olan büyük değerimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Hamdi Dindirek