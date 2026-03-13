AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketimizin en önemli tarihçilerinden olan büyük değerimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.