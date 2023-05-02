AK Parti Gençlik Kolları'ndan "silah dağıtımı" paylaşımına suç duyurusu

Ak Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı sosyal medyada 'İstanbul İl Başkanlığı'nın silah dağıtımı yaptığını' öne sürerek paylaşım yapan şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

"HER GÜN YENİ BİR İFTARAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammed Cem Çekerek ve beraberindekiler suç duyurusu için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Çekerek, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Seçimlere giden partiler birbirlerinin düşmanı değil rakipleridir. İnanıyorum ki rakip olmanın da bir ahlakı olmalıdır. Her geçen gün bir iftirayla karşı karşıyayız. Muhalefet baştan kokuyor. Neymiş efendim yok keleş dağıtıyormuşuz, neymiş efendim dağıtmaya devam ediyormuşuz.

"BU TARZ İFTİRALARLA YÜKLENMEYİN"

İnsan hayret ediyor. Yahu siz ne yiyor ne içiyorsunuz? Bu tarz cümleleri nasıl uyduruyorsunuz? İftiranın da bir tutarlılığı olur. Bizim mücadelemizde silahımız varsa bu bizim azmimizdir. Recep Tayyip Erdoğan'a olan saygımız, sevgimiz ve bağlılığımızdır. Bu iftiraları atan ve atılmasına zemin hazırlayan başta muhalefet liderlerine ve trollerine sesleniyoruz. Yapmayın. Seçimler gelip geçer. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz baki kalır. Biz bir vatanın evlatlarıyız. Seçimler rakip olarak yarıştığımız, düşman olarak yarışmadığımız yerlerdir. Lütfen bu gençliğin üzerine bu tarz iftiralarla yüklenmeyin. Yüklenilmesine de alan açmayın" dedi. Açıklamanın ardından sosyal medyada paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.