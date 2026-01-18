AK Parti İstanbul Teşkilatı kış dönemi saha çalışmalarına başladı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Her Mahallesiyle İstanbul' konseptiyle kış dönemi saha çalışmalarını başlattı. İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları sahaya inerek vatandaş ve esnafın talep ve beklentilerini dinliyor.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Her Mahallesiyle İstanbul' konseptiyle kış dönemi saha çalışmalarını İstanbul'un farklı ilçelerinde eş zamanlı olarak başlattı. Saha programlarına İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in yanı sıra İstanbul milletvekilleri, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Bayrampaşa, Maltepe ve Esenyurt başta olmak üzere birçok ilçede milletvekilleri kendi bölgelerinde sahaya inerken, İl Başkanı Özdemir de ilçe başkanlarıyla birlikte vatandaş buluşmalarına katıldı. Özdemir, Bayrampaşa'daki ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Saha çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Abdullah Özdemir, kongre sürecinin ardından yaklaşık bir yılın geride bırakıldığını belirterek, bu sürecin teşkilat yapısının güçlenmesi ve vatandaşla kurulan bağın pekişmesi açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Özdemir, mahalle teşkilatlarının hem nitelik hem nicelik açısından güçlendirildiğini, il, ilçe ve mahalle düzeyinde iletişimin daha etkin hale geldiğini söyledi.

150 BİN YENİ ÜYE AK PARTİ İSTANBUL TEŞKİLATINA KATILDI

Bu çalışmaların somut sonuçlarından birinin de üye artışı olduğunu belirten Özdemir, son dönemde 150 bin yeni üyenin AK Parti İstanbul teşkilatına katıldığını kaydetti. Çarşı, pazar ve esnaf ziyaretleriyle vatandaşların talep ve beklentilerinin doğrudan dinlendiğini ifade eden Özdemir, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve gençlerle yapılan temasların da saha çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Özdemir, 2026 yılında saha çalışmalarının daha da genişletileceğini belirtti.

AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın yürüttüğü 'Sokak Gönüllüleri' çalışması kapsamında 130 bin teşkilat mensubunun sahada aktif görev aldığını ifade eden Özdemir, İstanbul'un tüm mahallelerine hane hane ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Kış dönemi boyunca milletvekilleriyle birlikte saha çalışmalarının aralıksız devam edeceği de belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ise parti üye sayısının 664 bin 568 artışla 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını belirterek, bu artışın milletle kurulan güçlü bağın bir göstergesi olduğunu ifade etti. Büyükgümüş, yeni program kapsamında AK Parti'nin 11,5 milyonu aşkın üyesinin evlerinde veya iş yerlerinde ziyaret edileceğini, bu ziyaretlerde Türkiye'nin geleceği, ekonomi programı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ele alınacağını söyledi. Ayrıca tüm üyelerin parti çalışmalarına ve sandık bazlı faaliyetlere aktif şekilde davet edileceğini kaydetti.

İstanbul'daki saha çalışmalarının, Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen üye seferberliğiyle eş zamanlı ilerlediği belirtilirken, kış ayları boyunca bakanlar, genel başkan yardımcıları ve milletvekillerinin de sahada teşkilatlarla birlikte çalışacağı ifade edildi.