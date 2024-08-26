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AK Parti İpsala İlçe Başkanı Kaymakamı Ziyaret Etti

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AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti. Sevgili, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Demir'e görevinde başarı diledi.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, görevine yeni atanan Demir, Sevgili'yi makamında ziyaret ederek, ilçe için yapılacak çalışmalara her zaman destek vereceğini kaydetti.

Sevgili de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Demir'e görevinde başarı diledi.

Sahillerde temizlik çalışması yapıldı

Keşan Belediyesi Yayla ve Erikli sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erikli ve Yayla sahillerinde temizlik faaliyetleri ara vermeden devam ediyor.

Çevre koruma bilincinin artırılması hedeflenen çalışmalarda, doğal güzelliklerin koruyarak gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Temizlik çalışmaları mücavir alanlarda devam edecek.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında belediye ekipleri ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Tuğçe, Murat Gülmez çiftinin kızları Umay, Seçil Çiler, Şeref Ali Sönmez çiftinin kızları Zeynep ve Esra, Mehmet Bozkurt çiftinin oğulları Alparsan'ı ziyaret ederek hediye verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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