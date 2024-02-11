Üye Girişi
Haberler

AK Parti İpekyolu Belediye Başkan Adayı İsa Berge Basın Mensuplarıyla Buluştu

Güncelleme:

AK Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı İsa Berge, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Berge, basın mensuplarının fikirlerine ihtiyaç duyduklarını ve Van ve İpekyolu ilçesi için neler yapacaklarını konuşacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Berge'ye destek verdi ve belediye başkanlarının halka hizmet etmesi gerektiğini vurguladı.

Ak Parti İpekyolu Belediye Başkan adayı İsa Berge, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Berge, her zaman basın mensuplarıyla iletişim halinde olacaklarını söyledi.

Basın çalışanlarının şehrin sorunlarını yakından bildiğini belirten Berge, "Bugünkü toplantımızın asıl amacı sizleri dinlemek. Sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Biz bütün olumsuzlukları bir kenara bırakarak Van ve İpekyolu ilçesi için ne yapacağımızı konuşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Berge ile seçim çalışması yaptıklarını söyledi.

Belediye başkanlarının halka hizmet etmesi gerektiğini ifade eden Orhan, şöyle konuştu:

"Belediye başkanları koltuğunda oturmayacak, halka hizmet edecek. Belediye başkan adayımıza destek olmak için yanındayım. Başkanımız sivil toplum kuruluşundan gelen bir kardeşimiz ve çok mütevazi birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini işaret etmesi aynı şekilde toplumun her kesimine hitap ettiğinin işaretidir. Biz hiçbir yola kazanamayacağız diye çıkmadık. Hep kazanacağız diye çıktık."

Toplantıya AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan, parti yöneticileri de katıldı

Kaynak: AA / Güncel

AK Parti İpekyolu Van Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Gaziantep FK maçı nereden izlenir? Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor? Nijerya - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nijerya - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe Beko Basket maçı! Tekirdağ Belediye Başkanı hangi partiden? Tekirdağ Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title