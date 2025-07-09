AK Parti Heyetinin Yeşilay Çanakkale Ziyareti

AK Parti Heyetinin Yeşilay Çanakkale Ziyareti
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AK Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Yeşilay Çanakkale Şubesi'ni ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele ve gençlere yönelik projeler hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Muhlis Ceylan ve Sevsin Sezer ile birlikte Yeşilay Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen heyet, Yeşilay'ın Çanakkale'de yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bağımlılıkla mücadele, gençlere yönelik farkındalık çalışmaları ve gönüllülük temelli projelerin konuşulduğu ziyarette, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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