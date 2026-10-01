AK Parti heyeti, Marmaris Kaymakamı Kaya ile Hisarönü projelerini görüştü

AK Parti heyeti, Marmaris Kaymakamı Kaya ile Hisarönü projelerini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve beraberindeki heyet, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti. Kabulde, Hisarönü Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve mahallenin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar değerlendirildi.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yönelik projeler görüşüldü.
Ak Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, İlçe Belediye Meclis Üyesi İbrahim Çelikalp ve Hisarönü Mahallesi Muhtarı Fatih Turgut, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleşen kabulde, Hisarönü Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.
Görüşmede, mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması öngörülen yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: AA