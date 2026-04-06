AK Parti Karabük heyeti, yatırımları inceledi

Ak Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kentte yapımı devam eden öğrenci yurdu ve eğitim yatırımlarını inceledi.

Heyet, mayıs ayında tamamlanması planlanan 419 öğrenci kapasiteli Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Beşbinevler İlk ve Ortaokulu, Özel Eğitim Anaokulu ve Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaatına geçen heyet, alanı gezdi.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.