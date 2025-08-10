AK Parti Heyeti Çermik'te İstişare Toplantısı Düzenledi

AK Parti Heyeti Çermik'te İstişare Toplantısı Düzenledi
Güncelleme:
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve İl Başkanı Ömer İler, Çermik ilçesine ziyarette bulunarak İlçe Başkanlığı ve Belediye Başkanını ziyaret etti. İstişare toplantısında huzur ve güvenin kalıcı hale getirilmesi vurgulandı.

Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Çermik ilçesine ziyarette bulundu.

Ensarioğlu ve İler, AK Parti Çermik İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ile görüştü.

Daha sonra Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu makamında ziyaret eden Ensarioğlu ve İler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çermik Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına katılan Ensarioğlu, bu topraklarda huzur ve güveni kalıcı hale getireceklerini vurguladı.

İl Başkanı İler ve Belediye Başkanı Karamehmetoğlu da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
