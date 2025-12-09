AK Parti Hakkari İl Başkanı Kaya, belediye başkanlarıyla buluştu

Ak Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, partisinin 5 belediye başkanıyla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kaya, belediye başkanlarının göreve başladığı günden bu yana iyi çalışmalara imza attığını söyledi.

AK Partili 5 belediye başkanının hizmet ve eser üretmeye devam ettiğini belirten Kaya, "AK Parti belediyeciliği bir hizmet, eser ve gönül belediyeciliğidir. 5 belediye başkanımızın bugüne kadar ilçe ve beldelerinde ortaya koymuş oldukları eserler, hizmetler ve vatandaşımızla kurdukları gönül köprüleri takdire şayandır. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Hakkari'de birinci ve ikinci İdare Mahkemeleri'nin kurulduğunu ve hakimlerin atamasının yapıldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Van'a giden yaklaşık 17 bin dosya artık Hakkari'de görülecek. Avukat ve vatandaşımızın Van'a gitmeleri son bulmuştur. Her yıl ortalama 4 bin dosyaya bakma suretiyle bu hizmeti ilimiz vermeye başlayacak. Bu anlamda her bir mahkememizde biri başkan olmak üzere 12 hakimin ataması yapıldı. 2 Ocak itibarıyla yargı hizmetini vermeye başlayacaklar. Bu, bizler için önemli bir hizmet."

Toplantıya, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek katıldı.