AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Aksu Vadisi'nde incelemelerde bulundu - Haberler

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli ilçesindeki Aksu Vadisi'nde bulunan köyleri ziyaret ettiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Aksu Vadisi'nde yer alan Alancık, Pınarlar, İkisu/Tamdere, Kızıltaş ve Uzundere köylerini ziyaret ederek tahrip olan yol ve tarım arazileri gibi alanlarda incelemelerde bulunduğunu belirtti.

İncelemelerinde köylülerle görüştüğünü kaydeden Öztürk, bir süre önce yağış nedeniyle oluşan tahribatın tamiratı ve bölgedeki eksiklerin tamamlanması için çalışmaların hızlandırılması talebini yetkililere aktardığını ifade etti.

Bakanlık düzeyinde de konunun takipçisi olacağına işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Daha önce çok daha büyük afetler yaşanan bölgemizde devletimiz büyüklüğünü göstermiş ve çok daha güzel bir Dereli ilçesi inşa etmiştik. Yine bu hasarlarımızın da hızlı bir şekilde giderileceğini, hem AFAD ve ilgili bakanlıklar düzeyinde hem de ilimizdeki ilgili kurumlarımızla konunun takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum."

Milletvekili Öztürk, yağıştan etkilenen Kuzalan Milli Parkında da incelemelerde bulunduğunu, burada da gerekli çalışmaların yapıldığını bildirdi.