AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Demir, Düzce'de gençlerle iftar yaptı

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Düzce'de gençlerle düzenlenen iftar programına katıldı.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Demir, ihtiyaç sahibi bazı aileleri evlerinde ziyaret ettikten sonra İstanbul Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.

Cadde boyunca vatandaşlarla sohbet eden Demir, esnafa işlerinin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Demir, esnaf gezisinin ardından Düzce Üniversitesi kampüsünün yer aldığı Konuralp bölgesinde "Orhangazi Mahallesi Merkez Camisi Derneği 16. Yıl Geleneksel Öğrenci İftarı" programına katıldı.

Üniversite öğrencileriyle orucunu açan Demir, iftarını yaparken gençliğine gittiğini belirterek, "1980'li yıllarda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyordum. Sizin gibi böyle ramazan ayında iftarda arkadaşlarımla oturduğum o yılları asla unutmadım. Rabbim bahtınızı açık eylesin, kaderinizi güzel eylesin. Siz de ileride hatırlarsanız inşallah. Bu güzel anlarınız sizin hayatınızda unutamayacağınız anlarınızdır." diye konuştu.

Demir, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.