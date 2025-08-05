AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Kayseri'yi Ziyaret Etti

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Elitaş ile beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ı makamında ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran kıymetli genel başkanvekilimize ve bakan yardımcımıza şükranlarımı sunuyor, ülkemiz ve şehrimiz adına yürüttükleri kıymetli çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti İl Başkanvekili Muammer Topsakal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak da katıldı.