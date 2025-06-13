AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, bu saldırıyı kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu belirterek, "Bu barbarca saldırıyı, en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, sosyal medya hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırısı uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Bu barbarca saldırıyı, en güçlü biçimde kınıyoruz. Bölgede daha fazla kaosa yol açacak bu saldırıların bir an önce sonlandırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye ve bölgedeki tansiyonun ivedi şekilde düşürülmesi için tüm tarafları sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
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