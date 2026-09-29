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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Özgür Özel'e tepki:

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- "Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan 'Soruşturun.' diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük" "Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan 'Soruşturun.' diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Özel'e tepki gösterdi.

Açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı, ilk andan itibaren bütün devlet kurumlarınca derhal gereğinin yapılması ve kim olursa olsun sorumlulardan hesap sorulması talimatını vermiştir." ifadesine yer veren Ala, şunları kaydetti:

"Özgür Özel ise ilk andan itibaren partisindeki ve belediyelerdeki yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için meydan meydan dolaşmaya başlamıştır. Sayın Özel, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla saldıracağınıza bu tür konuların siyasi gereğini yapmayı Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrenin ve yolsuzluğa batmış olanların istifalarını alın. Önce kendi siyasi sorumluluğunuzu yerine getirin, yolsuzlukla suçlananlarla yollarınızı ayırın.

Yolsuzluk yapanları siz savunuyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan 'Soruşturun.' diyor. Siz yolsuzlukla suçlananlara tabi oluyorsunuz, Recep Tayyip Erdoğan görevden alıyor. Aradaki fark kapatılamayacak kadar büyük. Kim olursa olsun gereği yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Çünkü bizim kılavuzumuz Silivri değil, milletimizdir."

Kaynak: AA
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