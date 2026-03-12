AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü paylaşımı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmetle andı.

Ala, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünde, başta vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklal Mücadelesi'nin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."