AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Afganistan ile Pakistan arasındaki gerginliğe ilişkin paylaşım Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Afganistan ile Pakistan arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi temennisinde bulundu.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan gerginliği endişeyle takip ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İki dost ve kardeş ülke arasındaki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini temenni ediyoruz. Türkiye, krizlerin çözümünün ancak yapıcı diplomasi ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesiyle mümkün olduğuna inanmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırdır."