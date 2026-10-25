AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli isimlerinden şair, yazar, sosyolog ve siyasetçi Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı.

Zorlu, sosyal medya hesabından, "Fikirleriyle yaşayan bir miras: Ziya Gökalp" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Gökalp'in "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan/ Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan." dizelerine yer verdi.

Paylaşımında Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk düşünce hayatımızın öncülerinden Ziya Gökalp'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlikte yaşam irademizi, milli kimliğimizle yoğuran bu büyük şahsiyetin daha iyi anlaşılabilmesi için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde 2026 yılı 'Ziya Gökalp'i Anma Yılı' olarak ilan edilmiştir. Geçmişten aldığımız ilhamla ortak geleceğimizi inşa etme irademizi sürdürüyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA