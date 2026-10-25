Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli isimlerinden şair, yazar, sosyolog ve siyasetçi Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk düşünce, kültür ve siyaset tarihinin önemli isimlerinden şair, yazar, sosyolog ve siyasetçi Ziya Gökalp'i vefatının 102. yılında andı.

Zorlu, sosyal medya hesabından, "Fikirleriyle yaşayan bir miras: Ziya Gökalp" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Gökalp'in "Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan/ Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan." dizelerine yer verdi.

Paylaşımında Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türk düşünce hayatımızın öncülerinden Ziya Gökalp'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Birlikte yaşam irademizi, milli kimliğimizle yoğuran bu büyük şahsiyetin daha iyi anlaşılabilmesi için Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde 2026 yılı 'Ziya Gökalp'i Anma Yılı' olarak ilan edilmiştir. Geçmişten aldığımız ilhamla ortak geleceğimizi inşa etme irademizi sürdürüyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lastik patladı, yolda kaldılar! Jandarma KPSS adaylarını son dakikada sınava yetiştirdi

Hayalleri yarım kalacaktı! Jandarma son anda yetişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Kiminle savaştasınız' sorusuna Özgür Özel'den yanıt

Erdoğan'ın o sorusuna Özgür Özel'den yanıt! Bakın kiminle savaştaymış
Zeytinburnu’nda iki grup arasında silahlı kavga! Mermi evin camını kırarak içeri girdi

Gecenin bir vakti yaptıklarına bakın! Mahallelinin yüreği ağzına geldi
Kayseri'de KPSS'ye dakikalarla geç kalan aday kapıda kaldı! Sınava giremeden geri döndü

Kapılar kapandıktan dakikalar sonra geldi! Kapı ona açılmadı
Doğumda odaya vantilatör koyan hastaneyle hukuk savaşı! 46 bin 400 lirasını geri alan babaya açılan dava reddedildi

Lohusa odasına vantilatör koydular! Hastane davayı kaybetti
Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı

Saatler bugün yeniden ayarlandı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Japonya’da 7 büyüklüğünde deprem! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi

Japonya'da yer yerinden oynadı! Tam 1000 kilometre öteden hissedildi