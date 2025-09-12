AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Birileri ne derse desin, biz Terörsüz Türkiye yolunda tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet düsturuyla devam edeceğiz." dedi.

Zeybekci, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında, gündemdeki siyasi gelişmelerin, halk nezdinde siyasetin değer kaybına neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyaseten yaşanan durumların kendilerini sevindirmediğini belirten Zeybekci, "Ne İstanbul Büyükşehir'de ne İstanbul kongresinde ne Antalya'da ne Manavgat'ta ne Beylikdüzü'nde ne Beykoz'da ne de başka bir yerde. Bunların hiçbirisinde şikayetçi biz değiliz, bilgi ve belge veren biz değiliz, dava açan vallahi biz değiliz. Hepsi CHP'li, hepsi. Büyük kongreleri de dahil olmak üzere." diye konuştu.

Türkiye'de hukukun işlediğini vurgulayan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Mahkemeye gideceksin, mahkemede savcının iddiaları karşısında kendini savunacaksın, eğer haklıysan zaten hukuk işleyecektir. Bunun bizimle alakası ne? Bu tamamen şu anda CHP'nin kendi iç meselesi ve CHP'nin mahkeme ve hukukla olan meselesidir. Ama maalesef 'Türkiye'de bunu sokaklara taşırız, sokaklara ineriz.' Kime karşı iniyorsun ki? 'Mahkemenin kararını tanımıyorum.' deyince tanınmamış mı oluyor? Orada bir karar var, o karar uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti devletse eğer, o kararı uygulatır."

"Terörsüz Türkiye önemli bir süreç"

Zeybekci, "Terörsüz Türkiye"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından hayata geçirilmeye çalışılan çok önemli bir süreç olduğunu dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye yerine terörlü Türkiye olması daha mı iyi?" diye soran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 2023 Mayıs seçimlerinde terör örgütünün partisi, altılı, yedili masanın etrafında bas bas bağırmıyor muydu? 'Irak'taki ve Suriye'deki kazanımlarımızın aynısını Türkiye'de gerçekleştireceğiz.' dediği için, bu millet, devleti, vatanı ve bayrağı Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti. Ondan sonra artık inlerinden bile çıkamaz hale geldiler. Terörsüz Türkiye, ülkemiz için bir kazançtır. Birileri ne derse desin, biz Terörsüz Türkiye yolunda tek vatan, tek millet, tek bayrak ve tek devlet düsturuyla devam edeceğiz."

AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül de programda konuşma yaptı.