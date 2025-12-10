AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer'den "Dünya İnsan Hakları Günü" paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Tuncer, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, bütün insanların özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu, akıl ve vicdana sahip olduğunu ve birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranması gerektiğini belirtti.

Sevilay Tuncer, paylaşımında şunları kaydetti:

"Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77'nci yıl dönümünde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, başta Gazze olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların sesi, insanlığın vicdanı olmaya aynı kararlılık ve inançla devam edeceğiz."