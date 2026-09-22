AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken Muş'ta konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Meclis'imizin bugüne kadar herhalde nadir olarak gördüğümüz yüzde 70'inin oylarıyla, terör artık bitsin, Türkiye huzura kavuşsun, ekonomik açıdan rahatlasın, geleceğe emin ellerle baksın fikriyle çıkılan bu yolda, bugüne kadar şehit ve gazi ailelerimizi de hiçbir şekilde incitmeden, üzmeden, bu işin uzlaşmasını yaparak, daha güçlü, daha rahat, refah seviyesinin yüksek olacağı günlere taşıyacağımız bir Türkiye'yi hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Muş'a gelen Öğütken, AK Parti Muş İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.

Öğütken, burada yaptığı konuşmada, Türklere Anadolu'nun kapılarının açıldığı Muş'un çok önemli bir il olduğunu söyledi.

Malazgirt'teki mirasa en iyi şekilde sahip çıkarak bugünlere taşıdıklarını ve bu mirası gelecek kuşaklara aktaracaklarını belirten Öğütken, kentteki esnafla, sivil toplum kuruluşlarıyla, gazilerle, şehit aileleriyle bir araya gelerek fikirlerini alacaklarını anlattı.

"Terörsüz Türkiye" sürecini önemsediklerini vurgulayan Öğütken, şunları kaydetti:

"Bizim için Terörsüz Türkiye olmazsa olmazdı. Bununla alakalı önemli çalışmalar yaptık. Meclis'imizin bugüne kadar herhalde nadir olarak gördüğümüz yüzde 70'inin oylarıyla, terör artık bitsin, Türkiye huzura kavuşsun, ekonomik açıdan rahatlasın, geleceğe emin ellerle baksın fikriyle çıkılan bu yolda, bugüne kadar şehit ve gazi ailelerimizi de hiçbir şekilde incitmeden, üzmeden, bu işin uzlaşmasını yaparak, daha güçlü, daha rahat, refah seviyesinin yüksek olacağı günlere taşıyacağımız bir Türkiye'yi hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz."

Bölgede yaşayanların geçmişte sıkıntılar çektiğini ifade eden Öğütken, "Bundan sonra inşallah bu iş bitecek. Bitirmeye kararlıyız ve inşallah da neticesine hep birlikte varacağız." dedi.

Orta Doğu'daki gelişmelere, İsrail/ABD ile İran arasındaki savaşa değinen Öğütken, "Bu savaş İsrail ile İran'ın savaşıdır ve İsrail bunu başka ülkelere de yaymaya çalışmaktadır ama biz ülke olarak uzlaşmadan yanayız." şeklinde konuştu.

"Çok büyük katliam yaptılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu dile getiren Öğütken, şunları kaydetti:

"Eski günlere gittiğimizde maalesef o fotoğrafları iyi hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın oradaki resimlerini iyi hatırlıyoruz. Amerika liderinin karşısında şu andaki durumumuzu da hepiniz görüyorsunuz. Amerika'da yine 'Dünya beşten büyüktür.' sloganının öne çıkacağına inanıyorum. İsrail'le alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çok büyük zulüm oldu. Çok büyük katliam yaptılar. İsmi tamamen katliamdır bunun. Başka hiçbir karşılığı yoktur. Bizler de Türkiye olarak sonuna kadar bu işin karşısındayız ve Müslüman ülkeler olarak yaptığımız yeni bir anlaşmayla birlikte olmaya gayret ediyoruz."

Bazılarının sürekli "erken seçim" dediğini ancak buna ihtiyacın olmadığını belirten Öğütken, "Türkiye o kadar düzgün bir şekilde ilerlemekte ve büyümekte ki son 25 yılda ortalama 5,3 büyüme gerçekleştirdik. Bu dünyada nadir ülkelerden biri olduğumuzu gösteriyor. Biliyorsunuz yine 2 bin 500 dolardan bugün 18 bin dolarlara çıkan bir milli gelirimiz oldu kişi başı. Hangi konuyu düşünürseniz Türkiye o konuda son 25 yılda 100 yıllık hizmet yapmıştır. 100 yıllık aşama kaydetmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi her konuda daha ileriye taşımaya, gençlere bırakacakları daha iyi bir ekonomiyi sağlamaya çalıştıklarını anlatan Öğütken, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün burada olma sebebimiz, dediğim gibi vatandaşımızı, halkımızın bütün fertlerini gezeceğiz, dinleyeceğiz ve bunu genel merkezimize götüreceğiz. Burada da hedef çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Başta kadın kollarımız olmak üzere bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Sizden ricam, tek tek, hane hane bütün evlere girin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı, yapılanları hatırlatın çünkü biz insanlar yapılanları çabuk unutuyoruz."

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinerek son dönemlerde yaşanan gelişmelerin çok güzel karşılık bulduğunu vurguladı.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de ziyaretinden dolayı Öğütken'e teşekkür etti.

Öğütken daha sonra beraberindeki heyetle kentteki sivil toplum kuruluşlarını, esnafı ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA