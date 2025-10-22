Kaya'dan CHP'ye Sert Eleştiriler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "CHP'nin tahammülsüz, mukaddesat düşmanı ve köhnemiş bir zihniyet olduğunu söylediğimizde bir hakikati dile getirmiş olduğumuz ortadadır." ifadelerini kullandı.

Kaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Toplantısı'ndaki açıklamalarına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Dün Ali Mahir Başarır'ın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradeye karşı mafyatik dili, bugün de Özgür Özel'in yine Cumhurbaşkanı'mıza ve AK Parti'mize yönelik tehdit dolu seviyesiz dili. CHP'nin tahammülsüz, mukaddesat düşmanı ve köhnemiş bir zihniyet olduğunu söylediğimizde bir hakikati dile getirmiş olduğumuz ortadadır. CHP'nin mantalitesi kendinden olmayana saldırmak, milletin değerlerini yok saymak, meşru bir şekilde seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit etmek, demokrasiyi istismar ederek karanlık ve kötücül işler yapmaktır. Yassıada zihniyetinizin kökü kuruyana kadar mücadele edeceğiz."