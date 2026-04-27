AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayan'dan 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin paylaşım Açıklaması

"27 Nisan 2007'de verilen e-muhtıra, milletin iradesine karşı yapılmış açık bir müdahale girişimiydi"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, "27 Nisan 2007'de verilen e-muhtıra, milletin iradesine karşı yapılmış açık bir müdahale girişimiydi." ifadesini kullandı.

Ayan, 27 Nisan "e-muhtıra"sının yıl dönümüne ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Nisan 2007'de verilen e-muhtıra, milletin iradesine karşı yapılmış açık bir müdahale girişimiydi. Eski alışkanlıkların devamıydı ama bu kez karşılıksız kalmadı. AK Parti geri adım atmadı, milletin iradesine sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde verilen cevapla, bu ülkede sözün millette olduğu net şekilde ortaya kondu. Verilen mesaj açıktı, "Bu ülkede söz de karar da milletindir." O gün, demokrasiyle vesayet arasındaki fark açıkça görüldü."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
